Последствия снегопада в Свердловской области вышли устранять более 200 машин

С последствиями снегопада в Свердловской области борются более 230 единиц техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Паслер.

На магистралях федерального значения работает 30 единиц техники. На региональные трассы вышло 203 единицы: 169 комбинированных дорожных машин, восемь автомобилей с отвалом, девять автогрейдеров и еще 17 единиц другой техники.

Сейчас движение открыто на всех федеральных трассах. Ранее На несколько часов полностью был перекрыт участок трассы Пермь — Екатеринбург из-за опасных дорожных условий.

Анна Капустина