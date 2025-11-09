Сын экс-мэра Перми покинул гастрономический проект

Сын бывшего мэра Перми Алексея Демкина Егор Демкин вышел из состава учредителей ООО «Гастро 25». Данные в ЕГРЮЛ внесены 7 ноября 2025 года, уточняет сервис «СПАРК-Интерфакс». В ООО ему принадлежало 51% долей, теперь они находятся на балансе общества. Еще 49% ООО принадлежат Дмитрию Литвину, компаньону Егора Демкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК\Wine25 Фото: ВК\Wine25

В августе текущего господин Демкин-младший покинул пост гендиректора ООО «Гастро 25». Его сменил Дмитрий Литвин. Источник, близкий к сыну экс-мэра, подтвердил «Ъ-Прикамье», что тот вышел из партнерства – из-за возникших разногласий с деловым компаньоном.

ООО «Гастро 25» было создано в прошлом году для реализации ресторанного проекта в здании по ул. Сибирской, 25. Ранее Егор Демкин пояснял «Ъ-Прикамье», что ресторан будет предлагать посетителям сбалансированную, здоровую пищу. На цокольном этаже здания планировалось открыть бар с живой музыкой. Размер инвестиций в проекты оценивался в сумму более 25 млн руб.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что у проекта возникли сложности, связанные с согласованием реконструкции в историческом здании. Егор Демкин — средний сын экс-главы Перми Алексея Демкина, руководившего краевой столицей с 2020 по 2023 год.