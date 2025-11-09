В Татарстане инженер предстанет перед судом из-за травмы работника

В Татарстане главного инженера одного из автотранспортных предприятий обвиняют в нарушении требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, 12 декабря 2024 года водитель, работающий на предприятии, поскользнулся в гараже и упал в незакрытую смотровую яму, получив тяжелые травмы. Ответственность за это возлагается на инженера, который ненадлежащим образом исполнял свои обязанности — не обеспечил закрытие неэксплуатируемых ям специальными щитами.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

