Politico: Сторонники Трампа готовы платить $65 в год за продвижение его повестки

Сторонники президента США Дональда Трампа и Республиканской партии в целом готовы к увеличению налогов на $65 в том случае, если это будет сделано по предложению республиканцев и будет частью повестки нынешнего президента. В свою очередь, противники господина Трампа, поддерживающие Демократическую партию, согласны на увеличение налогов на $33, если такая мера будет предложена его оппонентами.

Американское издание Politico вместе с компанией Public First решило выяснить, какие финансовые издержки готовы нести сторонники и противники президента США Дональда Трампа ради продвижения его повестки или, наоборот, сопротивления ей.

Помимо готовности на повышение налогов со стороны «своих» политиков, в опросе были такие последствия проведения близкой респонденту повестки, как повышение цен на яйца и сокращение рабочих мест. Сторонники господина Трампа готовы к сокращению 2 тыс. рабочих мест в своем штате и повышению цены на дюжину яиц на $1,14, если к таким мерам приведут предложения республиканцев. В свою очередь, сторонники демократов готовы к сокращению 1 тыс. рабочих мест и повышению цены на яйца на $0,4 вследствие мер, предложенных противниками господина Трампа.

Яна Рождественская