Трое туристов погибли во время шторма на острове Тенерифе

Трое иностранных туристов стали жертвами сильного шторма у берегов Канарских островов. Еще 15 человек получили различные травмы. Как сообщает Euronews, туристы проигнорировали предупреждение властей о штормовой погоде и об опасности нахождения на берегу.

Штормовая погода сохраняется в регионе с пятницы, 7 ноября. Высота волн у берега местами достигает 4 м. Местная полиция сообщает, что большинство туристов оказывались в воде после того, как выходили на набережные разных курортов полюбоваться высокими волнами, и эти волны сбивали их с ног и уносили в море. Спасти удавалось не всех, а тех, когда спасали, отправляли вертолетами в ближайшие крупные больницы. Там многие из пострадавших и остаются до сих пор. У троих пострадавших, как сообщают врачи, травмы очень серьезные.

Алена Миклашевская