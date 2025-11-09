Военный прокурор ЦАХАЛа оказалась вне закона

Бывший главный военный прокурор Израиля Ифат Томер-Йерушалми была госпитализирована в воскресенье, 9 ноября, в больницу в Тель-Авиве после предполагаемой попытки самоубийства. Вокруг ее фигуры в последние две недели разгорелся громкий скандал, связанный с тем, что генерал-майор взяла на себя ответственность за скандальную утечку в прошлом году видео, на котором запечатлено, как охранники одной из израильских военных тюрем применяют сексуализированное насилие к палестинскому заключенному. Расследование, инициированное уже в этом году, оказалось направлено, однако, не против сотрудников пенитенциарного учреждения, а против госпожи Томер-Йерушалми. Ей инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный военный прокурор Израиля Ифат Томер-Йерушалми

Фото: Oren Ben Hakoon / AP Бывший главный военный прокурор Израиля Ифат Томер-Йерушалми

Фото: Oren Ben Hakoon / AP

Ифат Томер-Йерушалми была госпитализирована в Тель-Авиве утром 9 ноября после того, как ее родственники позвонили в экстренные службы. По предварительным данным, бывший главный военный прокурор Израиля приняла большую дозу снотворного. По словам военных источников, которых цитирует газета Haaretz, генерал-майор Томер-Йерушалми оставалась в сознании и ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Бывший главный юрист ЦАХАЛа формально находится под десятидневным домашним арестом после того, как на прошлой неделе правоохранительные органы Израиля приняли решение задержать ее по подозрению в злоупотреблении служебным положением, злоупотреблении доверием, воспрепятствовании осуществлению правосудия и разглашении служебной информации государственным служащим.

Поводом стала прошлогодняя публикация в израильских СМИ видеоролика, который запечатлел, как сотрудники израильской военной тюрьмы Сде-Тейман применяют по отношению к палестинскому заключенному сексуализированное насилие с использованием холодного оружия, в результате чего тот получает серьезные травмы. По меньшей мере девять военнослужащих ЦАХАЛа были допрошены в связи с инцидентом. Пятерым из них были предъявлены обвинения в «жестоком обращении» с заключенным. Следствие продолжается, но, судя по всему, жестких дисциплинарных взысканий в отношении фигурантов не будет.

Генерал-майор Томер-Йерушалми признала свою ответственность за то, что видео появилось в израильских изданиях.

Главный военный юрист армии при этом указала на то, что слив был необходим для «противодействия ложной пропаганде против системы военной юстиции». Она имела в виду в первую очередь праворелигиозные политические силы, которые после скандала вокруг Сде-Тейман развернули кампанию по общественному давлению на офис военного прокурора. 31 октября Ифат Томер-Йерушалми была вынуждена покинуть свою должность.

«Любой, кто распространяет кровавые наветы против ЦАХАЛа, недостоин того, чтобы надевать военную форму»,— заявил министр обороны Кац в связи с делом прокурора.

В воскресенье, 2 ноября, госпожа Томер-Йерушалми оставила родным загадочную записку, указывающую на возможное самоубийство, бросила собственный автомобиль возле пляжа и пропала на несколько часов. Ее нашли живой и невредимой, однако без мобильного телефона.

По версии следствия, генерал-майор инсценировала попытку самоубийства, чтобы избавиться от девайса.

Впоследствии устройство было обнаружено на пляже в Герцлии. Полиция продолжает изучение его содержимого, чтобы раскрыть обстоятельства утечки видео из тюрьмы Сде-Тейман.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал провести независимое расследование утечки, которая, по его словам, нанесла «огромный ущерб общественному имиджу Израиля». «Это требует независимого, беспристрастного расследования, и я ожидаю, что такое расследование будет проведено,— заявил глава правительства неделю назад.— Это, пожалуй, самая жесткая пропагандистская атака, которой подвергалось Государство Израиль с момента его создания».

Сам палестинский заключенный, который стал объектом насилия со стороны военных, был возвращен в сектор Газа в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и радикальной группировкой «Хамас», которое предполагало обмен узников израильских тюрем на остававшихся в Газе заложников, захваченных во время бойни 7 октября 2023 года. Это ставит под сомнение перспективы эффективного судебного преследования тех военных, которые проходят по этому делу, потому что бывший заключенный уже вряд ли будет давать показания.

Нил Кербелов