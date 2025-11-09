«Корейцы» потеряли популярность

Продажи корейских автомобилей в России резко упали. По данным аналитического агентства «Автостат», с января по ноябрь было продано около 18 тыс. таких машин, почти на 40% меньше, чем годом ранее. Самые популярные марки — Kia и Hyundai. Россияне приобрели 8 тыс. автомобилей каждого из этих производителей. У премиального Genesis продажи составили около 300 машин, и здесь отмечен небольшой рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас поставки таких авто зависят от параллельного импорта и работы дилеров с независимыми поставщиками, отметил директор «Автостата» Сергей Целиков: «По Hyundai и Kia, в принципе, была достаточно высокая база с 2024-го. Поэтому текущие объемы примерно в два раза меньше прошлогодних. Кроме того, основной спрос переместился в сторону бренда Solaris, который, по сути, тоже является бывшими моделями Kia и Hyundai, но эти машины выпускаются в Санкт-Петербурге. И, соответственно, там продажи выросли, а основных моделей Hyundai и Kia — резко упали».

По данным агентства «Автостат», в 2025 году в РФ купили около 27 тыс. автомобилей марки Solaris. Формально бренд больше не относится к Южной Корее, его зарегистрировали как российский. Впрочем, до 2022 года корейские компании занимали до четверти рынка страны. Тогда их продажи исчислялись сотнями тысяч, напомнил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Полуофициально у нас продаются автомобили KGM, это бывший SsangYong, который сейчас называется KG Mobility. Это тоже не прямые поставки от производителя, фактически их завозит российская компания, которая назвала себя официальным импортером. Очень сложно все это организовать.

Везут определенные автомобили, никто же не занимается поставками дешевых маленьких седанов или хэтчбеков, в этом нет никакого смысла.

У нас в лидерах поставок корейских машин — Hyundai Palisade и Santa Fe, Kia Carnival. Фанаты везут и Kia K5, то есть это все такие довольно крупные и дорогие автомобили. Конечно, продажи просели по отношению к прошлым годам, когда только завод Hyundai в Петербурге выпускал 230 тыс. машин в год».

Новые правила по расчету утильсбора увеличат платежи для машин среднего и крупного класса, а именно такие модели пользуются наибольшим спросом в линейках Hyundai и Kia. Из-за этого популярные корейские кроссоверы могут стать дороже и их доля на рынке вновь сократится, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Через этот порог утильсбора в 160 л.с. не пройдут большие кроссоверы: Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, особенно в топовых комплектациях, и, грубо говоря, всё, что крупнее. Премиум-класса это тоже касается. Но останутся, с другой стороны, седаны и кроссоверы, которые, во-первых, компактнее по размерам, во-вторых, у которых есть версии с двигателем в 150 л.с. Это вплоть до Hyundai Sonata или Kia K5, у них есть соответствующие базовые комплектации. Сюда же можно отнести автомобили, которые еще меньше по габаритам, скажем, таких размеров, как Hyundai Elantra или Hyundai Creta. Они по-прежнему останутся, их, скорее всего, будут ввозить, но, вероятно, они станут подороже. Не исключено, что кто-то из покупателей чуть более внимательно начнет смотреть на "китайцев". Тем более, что у брендов из КНР сейчас огромное количество самых разнообразных предложений — от какого-то бюджетного сегмента до практически премиального».

Вместе с тем доля России в глобальных продажах Kia снизилась до символических 0,2%. Для сравнения — до 2022 года этот показатель стабильно превышал 7%.

Андрей Дубков