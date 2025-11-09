Объявлен поиск подрядчика для благоустройства у модульной поликлиники

В Ярославле объявили открытый конкурс по поиску подрядчика, который займется благоустройством прилегающей к модульной поликлинике территории на улице Гоголя. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Заказчиком работ выступает ГКУ ЯО «Единая служба заказчика». Начальная стоимость контракта определена в 26,8 млн руб. В благоустройство входят асфальтировка территории, укладка тротуарной плитки, монтаж уличного освещения, установка скамеек, урн и вазонов, высадка живой изгороди из туй и кустов можжевельника, посев газона. На работы подрядчику дается 170 календарных дней.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что модульную поликлинику планируют открыть в первом квартале 2026 года.

Алла Чижова