Авторынок стимулирует утиль

Продажи новых легковых автомобилей в Петербурге в октябре выросли на 38%. За месяц в городе поставили на учет 8113 авто, что стало лучшим результатом с начала года. По отношению к прошлому году количество проданных машин также увеличилось на 6%. Такую ситуацию на рынке сформировала новость о грядущем повышении утильсбора, а также готовность граждан снимать вклады, говорят эксперты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По данным Минпромторга РФ, продажи новых легковых автомобилей в Петербурге в январе-октябре составили 62 608 единиц

В «Автостат Инфо» подсчитали, что в октябре в Петербурге на учет встало 8113 новых легковых автомобилей, а в Ленинградской области — 2532. Рост к прошлому месяцу — 38 и 37% соответственно. Год к году продажи в городе на Неве выросли на 6%, в соседнем регионе — на 20%. В целом авторынок СЗФО к ноябрю показал рост на 34,9%, до 18 676 ед. По отношению к октябрю 2024 года объем продаж в округе снизился на 5%.

В петербургском топе традиционно Haval (1702 ед.). Второе место у Geely (868 ед.), третье — у Lada (684 ед.). Белорусско-китайский Belgee продал 643 авто, Changan — 449. Активный спрос наблюдается на Tenet, продажи которого стартовали в РФ в августе 2025 года (представляет собой перелицованный Tiggo 8 Pro Max. Выпуск налажен на бывшем заводе Volkswagen, ныне АГР, в Калужской области). За месяц бренду удалось продать 368 авто, на 56 больше, чем у Chery (312 ед.)

Из моделей в городе лучше всего продавался Haval и Belgee. В частности, Haval Jolion (462 ед.), Geely Monjaro (416 ед.), Haval M6 (356 ед.), Belgee X70 (318 ед.) и Belgee X50 (252 ед.).

По данным Минпромторга РФ, в январе — октябре в Петербурге реализовано 62 608 новых легковых автомобилей. Согласно отчету ведомства, год к году рынок просел на 20% (78 737 ед. в 2024-м), что в процентах сопоставимо с общероссийским показателем. В целом по стране за десять месяцев было продано 1,055 млн легковушек против 1,311 млн за аналогичный период 2024 года.

Объем реализованных новых машин российского производства по стране относительно прошлого года ушел в минус на 3%, до 657 587 штук, в то время как рынок новых электромобилей упал на 38%, до 10 403 штук. При этом доля изготовленных в РФ электрокаров в общем объеме продаж выросла с 20 до 32%.

Собеседники «Ъ Северо-Запад» говорят, что продажи подстегнула новость о повышении утильсбора. Минпромторг анонсировал корректировку расчета этого налога на легковые автомобили в сентябре. С учетом новых корректировок «утиль» будет уплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и из мощности двигателя. В первую очередь такие меры скажутся на покупателях электрокаров и гибридов. На некоторые модели дилеры уже прогнозируют рост цен на 2–3 млн рублей. Изначально повышение утильсбора планировалось ввести в ноябре, но позже Минпромторг перенес дату повышения налога на декабрь.

На рост продаж также могла повлиять постепенная готовность людей снимать вклады и покупать автомобили. Отдельные бренды продолжают стимулировать продажи за счет собственных программ, считает автоэксперт Денис Гаврилов.

Очевидно, что в октябре драйверами роста стали Haval (на него пришлось около трети продаж) и Geely. Ключевым моментом здесь является локализация, комфортные цены для покупателей и отдельные программы стимулирования.

Geely Monjaro — самый популярный автомобиль, который сейчас ввозят в РФ по параллельному импорту, несмотря на то что он официально представлен в дилерских центрах. Lada, к сожалению, не поддержала рост исходя из комплекса причин, сетует Денис Гаврилов. Это по-прежнему ситуация с поставками «Искры» (нет того объема, который бы соответствовал потенциальному спросу) и с моделью «Ларгус», продажи которой были приостановлены в 20-х числах октября, говорит эксперт.

