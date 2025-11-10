Слябам не хватило спроса

Стоимость стальной заготовки из стран СНГ на первой неделе ноября в портах Черного моря осталась на уровне $440–445 за тонну (FOB). Экспортеры отложили запланированное ранее повышение цен, говорится в обзоре аналитической компании BigMint. Поставки из России в основном были намечены на конец декабря — начало января.

По данным аналитиков, некоторые металлургические заводы рассматривали возможность переориентации производства на экспорт полуфабрикатов в связи с замедлением внутреннего спроса. Индикативные цены на российскую стальную заготовку в черноморских портах на неделе к 7 ноября выросли на $1, до $438 за тонну (FOB).

По данным BigMint, на турецком рынке российская стальная заготовка оценивалась в $455–460 за тонну с учетом фрахта (CFR), донбасские полуфабрикаты на этом же базисе предлагались по $450–455 за тонну. Но, уточняют аналитики, покупатели посчитали эти предложения завышенными, особенно в связи с тем, что китайская стальная заготовка торговалась в Турции по $455–457 за тонну с учетом фрахта. В результате на рынке на неделе не было подтвержденных сделок со стальной заготовкой из РФ, сообщает BigMint.

В Китае, по данным аналитиков, стоимость стальной заготовки снизилась примерно на $5,5, до $413 за тонну. Рынок КНР столкнулся с давлением из-за снижения спроса в строительном секторе, высоких запасов сырья и низких биржевых цен, указывают в BigMint. По данным компании, заводы сократили производство, чтобы контролировать издержки. В S&P Global отмечают, что спрос на сталь со стороны строительного сектора Китая, основного индикатора состояния сталелитейной промышленности, снизился в третьем квартале, и, вероятно, останется слабым в ближайшей перспективе. Объемы строительства новых домов в КНР с января по сентябрь 2025 года снизились на 19% год к году и оказались на 70% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. В BigMint добавляют, что экспортные цены на китайскую стальную заготовку практически не изменились, оставшись в диапазоне $455–460 за тонну с учетом фрахта в условиях стабильного спроса со стороны стран Ближнего Востока и Африки.

Анатолий Костырев