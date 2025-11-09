Институциональная подстраховка

Максимальный объем средств в 2025 году вложили международные инвесторы в фонды денежного рынка. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток инвестиций в них за минувшую неделю составил $117,3 млрд, что более чем втрое выше вложений неделей ранее. Ужесточившаяся риторика ФРС США, а также уровни, на которых торгуются акции, вынуждают институциональных инвесторов увеличивать долю безрисковых активов. Впрочем, растет спрос и на акции, но в большей степени за счет частных инвесторов, ожидающих «рождественское ралли».

Последние доступные данные EPFR свидетельствуют о всплеске спроса международных инвесторов на фонды денежного рынка. По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America, который учитывает сведения EPFR, клиенты таких фондов вложили за неделю, закончившуюся 5 ноября, $117,3 млрд, что в 3,2 раза больше инвестиций неделей ранее. Это второй раз в этом году, когда был превышен уровень $100 млрд, и максимальный результат с декабря 2024 года. Всего с начала года инвестиции в такие фонды составили более $1 трлн, а суммарный объем их активов превысил $10,6 трлн.

Увеличение вложений в фонды денежного рынка произошло на фоне ужесточения риторики ФРС США по итогам октябрьского заседания.

29 октября американский регулятор опустил ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых. Однако на итоговой пресс-конференции председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что вопрос об уменьшении ставки в декабре остается открытым. В результате вероятность очередного снижения ставки упала до 60% (81% месяцем ранее). «Пока Пауэлл пугает инфляцией и CPI (Consumer Price Index — индекс потребительских цен.— “Ъ”) высок, поэтому инвесторы закономерно увеличивают долю надежных активов»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Вместе с тем на рынке сложилась интересная ситуация: выросли вложения не только в безопасные активы, но и рисковые — акции.

За неделю фонды акций смогли привлечь от клиентов почти $40 млрд ($17,4 млрд неделей ранее). До сих пор чаще всего всплеск спроса на фонды денежного рынка происходил при одновременном снижении популярности фондов акций. В частности, в начале августа, когда фонды денежного рынка привлекли более $100 млрд, инструменты на акции потеряли в виде оттоков $42 млрд.

Нынешняя ситуация, как считает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян, связана с действиями разных групп инвесторов. В фонды денежного рынка вложения увеличивают в первую очередь институциональные инвесторы, с целью сохранить ликвидность и зафиксировать высокие результаты в акциях с начала года. Беспокойство у них вызывает и «пузырь», надувающийся в IT-компаниях на фоне внедрения искусственного интеллекта. В то время как у розничных инвесторов аппетит к риску сохраняется в том числе из-за страха пропустить традиционное «рождественское ралли». «Розничные инвесторы более склонны к тому, чтобы инвестировать в популярные темы, не вдаваясь в детали и справедливость текущих уровней цен (в частности, крупные компании из сектора технологий и искусственного интеллекта)»,— отмечает госпожа Казарян.

Поскольку инструменты денежного рынка используются для временного размещения средств, они очень быстро могут быть реинвестированы в акции и облигации. Поводом для этого может стать завершение шатдауна в США, новые шаги ФРС по снижению ставки, а также отчетность эмитентов. «Если ИИ действительно будет иметь значительный позитивный эффект на прибыльность компаний, это станет поддержкой текущим оценкам и привлечет кэш в акции. Но если capex (капитальные затраты.— “Ъ”) продолжит расти быстрее дохода, инвесторы могут задуматься»,— отмечает Алена Николаева.

В то же время российский рынок, как отмечают его участники, по-прежнему реагирует только на геополитические и санкционные новости извне и практически полностью игнорирует какие-либо события глобального экономического характера.

«Смешанные заявления представителей России, США и даже Венгрии усилили волатильность на отечественном рынке, однако индекс Мосбиржи все же закрылся в нейтральной зоне по итогам недели (за короткую неделю индекс вырос на 1,3%.— “Ъ”)»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Доверительная» Константин Асатуров. В ближайшее время локальные инвесторы будут следить за исходом торговых переговоров США с Индией и Китаем, ключевыми российскими торговыми партнерами в настоящее время, что, как отмечает господин Асатуров, может отразиться и на торговом балансе РФ.

