Дорожные ограничения введут в двух районах Петербурга с 10 ноября

В Московском и Приморском районах с 10 ноября вводятся временные ограничения движения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Московском районе с 10 ноября по 24 декабря закроют движение по Алтайской улице от Московского проспекта до Демонстрационного проезда. Ограничение связано с работами по реконструкции инженерных сетей.

В Приморском районе с 10 по 20 ноября ограничат движение по Автобусной улице от Автобусного переулка до улицы Маршала Новикова.

Артемий Чулков