Лодка с мигрантами потерпела крушение у берегов Малайзии

Лодка, которая перевозила 90 нелегальных мигрантов из Мьянмы и Бангладеш, перевернулась в Индийском океане недалеко от морской границы между Таиландом и Малайзией. Тело одного человека было обнаружено. 10 человек спасены, десятки пропали без вести, сообщило малайзийское издание New Straits Times.

Судно с 300 мигрантами отправилось из Мьянмы более месяца назад. Когда оно приблизилось к границе Малайзии на этой неделе, людей на борту разделили на три группы — каждая была размещена в отдельной лодке. Две другие лодки пока не обнаружены. Поисково-спасательная операция продолжается.

Каждый из мигрантов заплатил около $3 тыс. за перевозку. «Некоторым пришлось продать свою землю, чтобы оплатить сбор»,— сообщили в полиции Малайзии.