Житель Новокуйбышевска предстанет перед судом за хранение наркотиков

В Самаре в суд направлено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере) в отношении жителя Новокуйбышевска. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В полицию поступила информация, что 40-летний житель Новокуйбышевска причастен к незаконному обороту наркотиков. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника во дворе многоквартирного дома на ул. Садовой в Самаре. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины сверток из бумаги с порошкообразным веществом.

Задержанный пояснил, что в свертке находится наркотик синтетического происхождения, за которым он специально приехал в Самару и в дальнейшем планировал хранить для собственного употребления. Согласно заключению экспертизы, в свертке был метадон общей массой свыше 0,95 г (крупный размер).

Руфия Кутляева