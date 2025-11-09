WSJ: хайтек-компании вопреки запретам развивают генные технологии в деторождении

Многие американские технологические компании продолжают разработки в сфере репродуктивной генетики, несмотря на то что в США и других странах это запрещено. Об этом пишет The Wall Street Journal. Такого рода разработки направлены на редактирование генома и генетический скрининг с целью предотвратить развитие у новорожденных тех или иных заболеваний, а также повысить шансы на более высокий IQ и другие желаемые качества.

По данным WSJ, разработками в этой сфере занимаются десятки американских компаний. Один из примеров — стартап Preventive, который поддерживают глава OpenAI Сэм Альтман и основатель Coinbase Брайан Армстронг. Как пишет издание, стартап тайно работает над редактированием генома, которое позволило бы снизить вероятность развития наследственных болезней у ребенка. Господин Армстронг, увлеченный такими технологиями, ранее говорил о возможности «ускорить эволюцию».

WSJ отмечает, что многие компании развивают технологии генетического скрининга, позволяющего прогнозировать очень широкий набор возможных заболеваний и других характеристик будущего ребенка до его рождения. Среди компаний такого рода издание называет Orchid, Genomic Prediction, Herasight, Nucleus Genomics. По данным WSJ, к скринингу такого рода при рождении детей тайно прибегали, в частности, Сэм Альтман и Илон Маск.

Многие эксперты критикуют такие практики, считая, что результаты таких разработок слишком непредсказуемы, их развитие может способствовать неконтролируемым экспериментам на людях, а также, по сути, возрождению евгеники с попытками создать детей с наилучшими «характеристиками».

Яна Рождественская