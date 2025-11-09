«Зенит» увяз в газоне

ФК «Зенит» не сумел обыграть «Крылья Советов» в матче 15-го тура РПЛ, состоявшегося в Самаре. По ходу встречи петербуржцам пришлось отыгрываться. На гол игрока «Крыльев» Фернандо Констанцы ответил точным ударом со штрафного Максим Глушенков. Итог — 1:1.

Главной проблемой накануне игры было состояние поля стадиона в Самаре. На прошлой неделе в этом городе провели форум «Россия — спортивная держава», на котором, среди прочего, была представлена концепция развития Российской премьер-лиги до 2030 года. Увенчала мероприятие дискотека, почему-то организованная для желающих на газоне «Солидарность Самара Арены», где проводят домашние матчи «Крылья» и «Акрон». Газон и так был не лучшего качества — из-за этого, например, «Акрон» перенес домашний матч чемпионата России по футболу с «Локомотивом» в Саранск. А после танцев на самарском стадионе газон и вовсе разъехался, потеряв часть травяного покрова.

Думали, что делать с проведением матча РПЛ между «Крыльями» и «Зенитом». Переносить его было некуда из-за предстоящих дуэлей сборной и надвигающейся зимы. Обменяться кругами и провести игру на «Газпром Арене» тоже не получалось, так как она на 9 ноября была занята под мероприятие под названием «Олимпиада народов мира». Отправили в Самару комиссию из РПЛ, та проверила газон, его сцепление с грунтом, прочие показатели, влияющие на качество, и решила: провести игру чемпионата можно. Все, что могли сделать сотрудники «Солидарность Арены», чтобы улучшить поле в оставшиеся дни, они сделали.

Игра началась по сценарию «Зенита». Уже на первых минутах мог забивать после «стандарта» Луис Энрике, которого соперники забыли на дальней штанге, и Жерсон, который наносил удар из-за штрафной. Но в первом случае мяч пролетел выше ворот, а во втором на месте оказался голкипер хозяев Сергей Песьяков.

«Крылья» в первом тайме тоже организовали несколько острых атак, но мяч не дошел до ворот. Причем однажды на его пути оказался игрок самарской команды. В других случаях защитники «Зенита» справились. В целом игра к перерыву выровнялась, и нельзя было сказать, что кто-то владеет преимуществом.

В паузе Сергей Семак, главный тренер «Зенита», поменял Нуралы Алипа, игравшего на левом фланге обороны, на Юрия Горшкова. Было непонятно, связано это с повреждением у казахстанского защитника или просто тренеры сине-бело-голубых решили освежить левый фланг. То, что на плохом газоне возрастает риск получения травм, было известно. Замена дала обратный эффект: на 50-й минуте «Зенит» пропустил. Все началось с подачи со штрафного, мяч заметался в куче игроков, и защитник «Крыльев» Фернандо Констанца перевел его в сетку.

Петербуржцы, надо отдать им должное, быстро отыгрались. Тоже с помощью «стандарта». Разница было в том, что подачу Максима Глушенкова никто не прервал, и мяч, миновав всех игроков, собравшихся в штрафной, плавно опустился в дальнем углу ворот хозяев.

Не успели зенитовцы отпраздновать гол, как их подстерегла новая неприятность: получил травму центральный защитник Нино. Его пришлось заменить на Страхиню Эраковича. Одной заменой тренеры «Зенита» не ограничились: выпустили на поле Александра Соболева, отправив на скамейку Жерсона.

Соболев сразу нанес удар по воротам головой, но Песьяков в прыжке забрал мяч. А потом игра перешла в эндшпиль, в котором у команд возникали моменты, но они не были опасными. В итоге игра завершилась со счетом 1:1. «Зенит» поднялся на третье место в таблице, уступая два очка «Краснодару» и три — ЦСКА. Следующий матч в чемпионате петербуржцы проведут 23 ноября в Нижнем Новгороде против «Пари НН».

