Прошло 30 лет с визита в северную столицу России французского кутюрье Пьера Кардена. Тогда основателя одноименного дома моды привез мэр Анатолий Собчак. Как прошла поездка мэтра, вспоминает «Коммерсантъ Северо-Запад».

Когда кутюрье в ноябре 1995 года сошел с трапа в Пулково-2, город ждал уже не просто модельера, а амбассадора для своих спортивных амбиций. Встречали его, как и положено, на представительском «Роллс-ройсе», к которому дизайнер подошел, щеголяя кашемировым пальто нараспашку. Поездка модельера в Петербург должна была стать гарантией того, что город способен принять Олимпиаду в 2004 году. Будучи послом доброй воли ЮНЕСКО, другого отношения к спорту Пьер Карден не имел — разве что под его началом выпускались велосипеды с фирменным логотипом Pierre Cardin.

Господин Карден вошел в историю как революционер, изменивший парадигму моды и создавший бизнес-модель по получению патентов на дизайны, которой пользуются сейчас многие лейблы. Всего на счету его бренда находилось более 500 лицензий. К примеру, именно под его авторством выпускались узкие брюки на пуговицах для The Beatles, цветные чулки, высокие сапоги и мини-сарафаны. Также именно он ввел моду на прет-а-порте (производство модным домом готовой продукции) и одежду унисекс.

После встречи в аэропорту и размещения в «Астории» господин Карден провел пресс-конференцию, где рассказал о творческом пути и высказал прогнозы развития моды, предсказав популярность коротких узких и длинных прозрачных юбок. На вопрос о закате своей звезды он ответил кратко: «Я — Пьер Карден, и мне этого достаточно». Как и планировал организатор визита мэр Анатолий Собчак, дизайнер выразил уверенность, что Петербург получит право на проведение Олимпиады-2004, и пообещал лично присутствовать на ее открытии. Однако Международный олимпийский комитет принял другое решение, и летние состязания прошли не в России, а в греческих Афинах.

По окончании пресс-конференции господин Карден побывал на торжественном открытии бутика Pierre Cardin в той же «Астории» и в ночном клубе «Адмирал», но на заявленное там на после полуночи эротическое шоу не остался.

На следующий день модельер съездил на фабрики «Русские самоцветы» и «Первомайская заря». На «Первомайке» за 30 лет до этого визита шили платья по эскизам кутюрье: таким был договор между модным домом и СССР. На экскурсии по «Русским самоцветам» гостю подарили небольшой серебряный кувшин ручной работы, выполненный в виде галльского петуха, а на швейной фабрике — накидку на матрешку. На вопрос, планирует ли бренд возобновлять деловые связи с фабрикой, господин Карден не ответил, ограничившись комплиментами в адрес моделей: «C’est joli, tres joli» («Мило, очень мило».— «Ъ Северо-Запад»).

Кульминацией поездки должно было стать модное шоу в Александринском театре. «Парад высокой моды» Пьера Кардена активно рекламировался еще до приезда модельера. Тем не менее сама площадка собиралась в тот день показывать спектакль и узнала о мероприятии только за два дня до шоу, из-за чего зал так и не успели окончательно подготовить. Ожидалось, что на «Параде» модельер представит концептуальную коллекцию из 180 моделей одежды.

Представление началось с небольшим опозданием. После вступительной речи мэра Северной столицы Анатолия Собчака на сцене зажегся экран и публике показали небольшой ролик, рекламирующий косметику Кардена. Второй видеоролик был выполнен в авангардном стиле, и о его смысле оставалось только догадываться. Затем начался показ мод. Одежду демонстрировали петербургские манекенщицы, которых специально для показа отобрала прибывшая вместе с кутюрье мадам Гаспар, которая на протяжении многих лет работала в модном доме Пьера Кардена. Собравшимся так и не стало понятно, что же демонстрируют на сцене. Коллекция, показанная публике, представляла собой полное смешение стилей: от костюмов средневековых рыцарей до прозрачных платьев и меховых накидок. В финале шоу на сцену поднялись жених и невеста в расклешенном платье, накрученном на проволоку. По окончании показа господин Карден рассказал, что это была коллекция этого сезона «Времена года».

Покидая Петербург рейсом «Аэрофлота», маэстро получил на память последний сувенир, а именно расписной батник (рубашка с застежкой на планке), преподнесенный агентством «Спарк». В подарке заключался весь смысл приглашения господина Кардена. Петербург, как когда-то Екатерина II, покупал расположение Европы не логикой, а жестом.

