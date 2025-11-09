Профсоюзы критикуют Трампа за отмену сборов с китайских судов

Целый ряд американских профсоюзов раскритиковали администрацию президента Дональда Трампа за то, что она отменила сборы с китайских судов. Об этом сообщает Bloomberg.

В письме торговому представителю США Джеймисону Гриру лидеры профсоюзов выразили «сильнейшее разочарование» решением администрации и заявили, что оно окажет крайне негативное влияние на попытки страны восстановить судостроительную отрасль, позволив Китаю продолжить свою «хищническую стратегию» в этой области.

18 апреля власти США объявили о введении сборов для судов, построенных в Китае или принадлежащих китайским компаниям. По мнению администрации господина Трампа, эта мера должна ослабить доминирование Китая в секторе морских перевозок, устранить угрозы для американских цепочек поставок и повысить спрос на суда, произведенные в США.

Однако в условиях торгового перемирия в отношениях Китая и США после встречи лидеров двух стран в Южной Корее в конце октября американские власти приняли решение приостановить взимание сборов на год.

Андрей Келекеев