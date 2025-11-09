Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как на человека влияют нейроподы, а также о способах справиться с болью и депрессией.

Водопады, рощи и лес, даже если их не существует, излечат от страданий

Британские ученые проверили: прогулка по виртуальной природе может снять физическую боль не хуже анальгетиков, а VR-очки можно в будущем применять вместо таблеток. Главное — поверить. В эксперименте здоровым добровольцам доставляли болевые стимулы электрошоком, затем показывали им видео природы на обычном экране. Второй визит погружал испытуемых на 45 минут в виртуальную реальность, где они гуляли по лесу, созерцая водопады Орегона с углом обзора в 360 градусов. Аппарат МРТ зафиксировал, что именно в ходе второго эксперимента активность зоны мозга добровольцев, отвечающая за ощущение боли, была ниже. И это не плацебо из-за отвлечения внимания, а настоящая реакция тела. Исследователей особенно впечатлило то, что обезболивающее действие виртуальной прогулки сохранялось и после сеанса, пусть только на пять минут. А у самых впечатлительных, кому удавалось по-настоящему подгрузить свое сознание в иллюзорный мир, был зафиксирован мощнейший эффект. Как заключают британские ученые, это открытие можно применять в больничных палатах, когда у пациентов нет возможности выйти на прогулку. В домашних условиях тоже было бы удобно иметь вместо аптечки с тысячью коробочек и баночек одну пара очков виртуальной реальности.

Раскрыт механизм шестого чувства

Оно рождается у нас в животе и влияет практически на все, от аппетита до настроения. Речь идет о сигналах бактерий из кишечника. Ученые из Университета Дьюка выяснили, что постоянный поток информации от микробиома, который долгое время считался молчаливым, поступает в мозг в режиме реального времени. Отсюда все наши позывы вроде: «Я такой голодный, что съем целого слона» или наоборот: «Больше не могу, сейчас лопну». Исследователи установили, что бактерии даже управляют нами, заставляя выбирать ту или иную пищу. Ключевую роль в этой системе играют старейшие нейроподовые клетки. Они улавливают информацию точно сенсоры. Десять лет назад ученые доказали, что нейроподы способны отличить натуральный сахар от подсластителей за миллисекунды. И это дает основание предположить: невозможная тяга к шоколадке — это не требование мозга или отсутствие силы воли, а условие, которое ставит наш кишечник. И игнорировать его невозможно. Этот орган уже давно не без оснований считают вторым мозгом. И у всех «бабочек в животе» вполне объяснимая природа происхождения. А теперь к ним присоединилось то самое шестое чувство наряду со зрением, обонянием, осязанием, слухом и вкусом. Фраза «Чую нутром» звучит теперь вполне научно.

Правда ли, что японцы самые счастливые? Кажется, да

По крайней мере, так считают ученые, которые недавно выяснили, что секрет этого счастья — в питании. Местные жители придерживаются самых разнообразных рационов, но традиционным считается васёку. Масштабные исследования об этой чудодейственной диете вышли в научных СМИ. В течение трех лет ученые наблюдали за 12 тыс. испытуемых. Большая часть из них были мужчины в возрасте 40 лет. Они трудились в офисе и нередко сталкивались с выгоранием и депрессией. Выяснилось, что те, кто употреблял традиционные продукты васёку: рыбу, грибы, морские водоросли, соевое мясо и запивал все это зеленым чаем, снижал свой риск депрессивных состояний на 17-20%. Как объясняют ученые, ключ к хорошему самочувствию — омега-3, которые можно получить из рыбы, антиоксиданты из водорослей и овощей и пробиотики из ферментированных соевых продуктов. Они-то и улучшают настроение и прямо перестраивают биохимию мозга. Зеленый чай в Японии рассматривается как одно из средств долголетия. Он поддерживает сердце и защищает разум от печальных когнитивных потерь. Диета васёку могла бы посоперничать по своей эффективности со средиземноморским рационом, куда, помимо морепродуктов, входят овощи, орехи и фрукты. Такое питание уже давно считается гарантом солнечного настроения. Словом, есть из чего выбрать, чтобы быть счастливым.

Первыми запустили wellness-индустрию вовсе не инфлюенсеры с их смузи и йога-ретритами

Оказывается, птицы, шимпанзе и даже киты были гуру в области ЗОЖ задолго до человека. Например, исследователи из Мехико наблюдали, как воробьи и зяблики в Национальном университете украшают свои гнезда окурками. Птицы аккуратно снимали бумагу и вплетали волокна фильтров в ветви и траву. В них были остатки никотина, которые, как допустили ученые, отпугивали паразитов. Социальные животные, например, приматы, тоже делятся друг с другом секретами здоровья. Так, капуцины натирают себя выдавленным токсином многоножек. Его они используют как репеллент и просто для удовольствия, рассказывала в интервью СМИ исследователь из Калифорнийского университета. А киты посещают спа. Они опускаются на морское дно и переворачиваются, чтобы потереться о песок ради отшелушивания, и даже добавляют обертывания ламинарией. Биологи давно наблюдают за поведением животных и приходят к выводу, что именно у них человек научился некоторым процедурам. Например, корень Оша, который можно найти в интернет-магазинах и якобы использовать в том числе для обезболивания, активно применяли медведи в дремучих американских лесах. Словом, архетипы этих природных целителей подсказывают экологичные идеи для wellness-продуктов. Кто знает, возможно, скоро инфлюенсеры вспомнят об этом, и мастер-классы в TikTok будут проводить животные.

Ammortal Chamber — комплексное восстановление за полчаса

Среди спортсменов и биохакеров набирает популярность инновационное устройство для оптимизации человека, которое выглядит так, будто перекочевало в наш мир из вселенной TRON. Ammortal Chamber (или дословно «бессмертная палата») — капсула, похожая на футуристическую кровать. Дизайн вдохновлен исследованиями NASA. В нее интегрированы десять неинвазивных технологий восстановления. Среди них — терапия инфракрасным светом, электрическими импульсами, ингаляции молекулярного водорода, звуковая терапия, а также медитации и дыхательные практики. Все вместе, как обещают создатели, гарантирует глубокое состояние покоя души и тела через полчаса. Стоит такое устройство $160 тыс. У компании уже есть корпоративные клиенты: бейсбольные и футбольные клубы. Она привлекает внимание и звезд биохакеров, например, Дейва Эспри. Найти устройство Ammortal можно в премиальных спа-салонах, спортивных комплексах и клиниках США. Как отмечают в компании, количество действующих капсул приближается к 100. Впрочем, скептики на профильных форумах оживились и вспомнили о существовании инфракрасных термоодеял, которые можно купить за пару сотен долларов, и, вооружившись роликами с медитациями и аромасвечами, организовать в своей спальне такую станцию восстановления. Альтернатива «капсуле бессмертия», возможно, выйдет не такая роскошная, но попытка зачтена.

