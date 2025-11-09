Льготы много, толку мало

Налоговые льготы для НИОКР довольно скромно влияют на технологическое развитие стран, обнаружили исследователи Финансового университета при правительстве. Притом что такие льготы довольно широко представлены в развитых странах, технологический успех только некоторых из них прямо коррелирует с послаблениями (в Германии, Австрии, Бельгии, частично в Китае). Контекст исследования — обсуждаемый сейчас в правительстве пакет мер по стимулированию расходов компаний на НИОКР, по мнению экономистов, в РФ эффективность налогового стимулирования недостаточна и нуждается в совершенствовании.

Исследователи факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Людмила Полежарова и Денис Волков изучили влияние стимулирующих налоговых механизмов в отношении научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) на развитие технологий. Работа «Налоговое стимулирование научного и технологического развития: опыт зарубежных стран и России» опубликована в «Финансовом журнале» НИФИ Минфина и может быть аргументом при рассмотрении правительством нового пакета мер по стимулированию затрат компаний на НИОКР.

В анализе авторы используют разработанный ОЭСР показатель объема предполагаемых налоговых льгот, стимулирующих затраты на НИОКР,— Implied R&D tax subsidy rate (TSR). Коэффициент рассчитан по данным четырех групп налогоплательщиков — прибыльных и убыточных крупных компаний и МСП — с 2010 по 2023 год. Второй показатель — доля валовых затрат на НИОКР страны в ее ВВП (Research and Development expenditure (RDE)) в 2010–2022 годах — характеризует уровень финансирования технологических инноваций.

Их детальное рассмотрение говорит о довольно ограниченном влиянии налоговых льгот для НИОКР на развитие технологий: в одних странах послабления приводят к определенным успехам, в других связи между ними не обнаруживается.

Так, технологическими лидерами с наибольшими затратами на НИОКР в ВВП оказались Израиль, Южная Корея, страны ЕС (Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Австрия, Бельгия), а также США, Япония и Швейцария. При этом в ряде из них (Израиль, Южная Корея, США, Япония, Швейцария) льготы для НИОКР довольно скромны на фоне высоких показателей Германии, Австрии и Бельгии. В России эффективность стимулирующих налоговых инструментов в отношении высокотехнологичных производств и услуг недостаточно высока, отмечают авторы. Так, сводный TSR здесь на протяжении 13 лет колеблется около 0,4 (то есть затраты государства на стимулирование НИОКР довольно высоки — в США TSR почти в два раза меньше, а в 2022–2023 годах снизился почти до 0,1). Показатель RDE же, отражающий технологические расходы уже компаний, находится в районе 1%, что существенно ниже, чем в США (там он вырос с 2,7% в 2010 году до 3,6% в 2022 году).

Для ограничения налоговых расходов государства и повышения «отдачи» со стороны компаний, по мнению исследователей, необходимо сохранить «нейтральную налоговую политику» и не допускать ее размывания посредством «адресности» налоговых льгот (предоставление преференций конкретным единичным предприятиям или регионам).

Кроме того, они рекомендуют дать право «переноса» неиспользованных льгот по налогу на прибыль организаций в уменьшение сумм других налогов, а также стимулировать бизнес реинвестировать средства, полученные от экономии за счет применения налоговых льгот, в НИОКР. Последнее позволит избежать ситуации, когда компании направляют такие деньги на выплату дивидендов учредителям и акционерам.

Минобрнауки, отметим, работает над проектом нового плана по стимулированию расходов бизнеса в науку. Как сообщила в октябре на круглом столе в Совфеде директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий ведомства Марина Францева, среди прочего на рассмотрении есть и налоговые послабления (налоговые каникулы до трех-пяти лет для компаний, работающих над НИОКР в определенных отраслях, расширение инвестиционных налоговых вычетов, ускоренная амортизация затрат на завершенные исследования и др.). Однако пока вопрос не решен, его обсуждение планируется рассмотреть на профильной стратсессии у премьер-министра Михаила Мишустина.

Венера Петрова