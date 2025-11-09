В Казахстане сообщили о готовности РФ снять запрет на ввоз льна и чечевицы

Россия готова рассмотреть снятие запрета на ввоз льна и чечевицы из Казахстана и обеспечить транзит зерна через свою территорию с возможностью накопления. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова после заседания межправительственной комиссии.

«Российская сторона выразила готовность рассмотреть вопрос снятия фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы, а также обеспечить возможность транзита зерна и зернобобовых с накоплением на территории России», — отмечается в сообщении (цитата по ТАСС).

Стороны договорились расширить объемы взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Временный запрет на перевозку вагонами из Казахстана в Россию пшеницы, чечевицы и семян масличного льна был введен в марте, но не затрагивает транзитные перевозки через станции Новороссийск и Новый Порт.