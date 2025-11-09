В Баку прошел военный парад в честь взятия Нагорного Карабаха

На центральной площади Баку 8 ноября прошел военный парад, посвященный пятой годовщине победы в войне за Нагорный Карабах. На параде, который принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев, в качестве почетный гостей присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.

На параде были продемонстрированы образцы военной техники, находящиеся на вооружении азербайджанской армии. Среди них: специальные оперативные машины Vaaq, эвакуационная техника «Кобра-2», мобильный боевой комплекс «Викинг», морской дрон-камикадзе «Кайра», ракетные комплексы Ice Breaker и Predator Hawk. Парад завершился пролетом самолетов и вертолетов ВВС Азербайджана, а также истребителей F-16 ВВС Турции.

Осенью 2020 года Азербайджан установил контроль над почти всеми районами Нагорного Карабаха, ранее занятыми армянскими силами. В сентябре 2023 года Азербайджан установил полный контроль над регионом, после чего часть население бывшей Нагорно-Карабахской республики покинули регион и уехало в Армению.

Георгий Двали