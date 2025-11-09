С пермского крайсовпрофа взыскали 410 тыс. рублей за отравление детей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск краевого госучреждения «Центр по реализации проектов в сфере культуры» о взыскании 410 тыс. руб. с Пермского краевого совета профсоюзов. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на портале «Электронное правосудие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Судебный спор связан с массовым отравлением участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в октябре 2023 года в столовой гостиницы «Профсоюзная», принадлежащей крайсовпрофу.

Напомним, что 25 октября 2023 года группа детей в возрасте от 8 до 17 лет, участвовавших в фестивале, проживала в гостинице на ул. Мира в Перми. 15 человек с симптомами норовирусной инфекции госпитализировали в состоянии средней тяжести. Организатор мероприятия отменил гала-концерт.