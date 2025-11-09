Патриарх Кирилл наградил орденами Москалькову и Фадеева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и главе СПЧ Валерию Фадееву церковные ордена, передает ТАСС.

Вручение прошло после богослужения в кафедральном соборе Христа Спасителя. Татьяне Москальковой вручили орден великой княгини Елисаветы Федоровны II степени за вклад в развитие «церковно-государственных отношений и в связи со знаменательной датой со дня рождения».

Валерий Фадеев получил орден преподобного Сергия Радонежского II степени «во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 65-летием со дня рождения».

Еще одну награду вручили заместителю министра юстиции РФ Константину Панферову. Он был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского III степени.

8 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву орден благоверного князя Димитрия Донского I степени. Господин Медведев был удостоен награды «во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 60-летием со дня рождения».