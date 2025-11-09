Песков: Путин не давал указания приступать к подготовке ядерных испытаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не давал указания преступать к подготовке ядерных испытаний. Он поручил оценить их целесообразность, пояснил господин Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать», — сказал Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — пояснил господин Песков.

5 ноября Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещение с постоянным членами Совета безопасности России. Среди прочего, на нем обсуждались заявления президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаний. В связи с этим глава государства поручил оценить возможность проведения таких испытаний Россией.