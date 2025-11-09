В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 6,7

В Японии объявили угрозу цунами после того, как на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство. Высота цунами на побережье японской префектуры Иватэ может составить около метра.

«Любой, кто находится в океане, должен немедленно покинуть его и отойти от побережья»,— заявил ответственный за планирование мер по борьбе с землетрясениями и цунами в Японском метеорологическом агентстве Синдзи Кёмото (цитата по NHK).

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали у берегов Японии утром 9 ноября. По данным агентства, очаг залегал на глубине 10 км. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.