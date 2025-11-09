Дилогия соберется воедино

В Сети появился трейлер полной версии «Убить Билла». Культовую картину Квентина Тарантино в виде единого фильма выпустят в зарубежный прокат 5 декабря. В начале нулевых ее разделили на две части в первую очередь из-за хронометража, который составил больше четырех часов. Сам режиссер всегда считал «Убить Билла» одним фильмом. Полную версию показывали на Каннском кинофестивале в 2006 году. Пять лет спустя — в кинотеатре, который принадлежит режиссеру. С тех пор лента хранилась в архиве.

В новом релизе появится семиминутный анимационный отрывок, который ранее не публиковался. И, судя по трейлеру, прежде черно-белая сцена боя будет в цвете. В изначальном прокате ее оставили такой, чтобы происходящее на экране не выглядело слишком жестоко. Тарантино заявил, что выпускает объединенную историю «Убить Билла» для фанатов и призвал смотреть релиз в кинотеатрах. По его словам, это «кровь и кишки на большом экране во всей красе». Четырехчасовая лента станет нишевым продуктом в ограниченном прокате, считает кинокритик Иван Афанасьев: «Понятно, что это на 100% сделано для синефилов и фанатов Тарантино. То есть это будет интересно российскому, американскому, камбоджийскому зрителю, всем поклонникам творчества режиссера, в какой бы земной точке они ни жили. Если фильм будет в прокате в их кинотеатрах, они его посмотрят. Если это можно будет просто скачать с торрентов, скачают с торрентов.

Дилогия "Убить Билла" стала культовой. Картина изначально создавалась как большущий фильм, который позже Тарантино был вынужден разделить на две части. Это, кстати, и ответ на вопрос, как это будет смотреться. Это будет смотреться как большое кинополотно, каковым оно и задумывалось. Конечно же, такие прецеденты были, и не раз. Можно, например, вспомнить, как в ограниченном прокате показывали режиссерскую версию "Лиги справедливости" Зака Снайдера, которая тоже идет едва ли не больше четырех часов».

Тарантино не выпускал фильмов шесть лет. Его последняя работа — комедия «Однажды в Голливуде». В России по-прежнему популярны его старые картины, отмечает кинокритик, замглавреда «Московских новостей» Даниил Ротштейн: «Для любителей немножко расширить понимание того, как можно смотреть кино, я думаю, это довольно любопытно. Очень часто экранная версия просто смонтирована определенным образом по каким-то причинам. Не всегда режиссерский вариант объективно лучше. В данном случае это специфическое мероприятие: четыре часа с 15-минутным антрактом. Что касается России, то Lionsgate возобновил показ своих фильмов в стране. Кроме того, у нас сформировалась культура показа неновых голливудских фильмов в кинотеатрах. Так, был прокат и "Джонни-мнемоника", и "Горца". Я так понимаю, что есть небольшая, но интересующаяся аудитория для таких ретропоказов. И у нас, и за рубежом это от начала и до конца нишевая, специфическая история для киноманов и поклонников».

Тарантино не раз говорил, что хочет снять сиквел «Убить Билла». В 2019-м режиссер подтверждал эти планы и заявил, что вновь намерен пригласить на главную роль Уму Турман, однако в итоге он отказался от продолжения франшизы.

Александра Абанькова