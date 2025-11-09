Обследование дома в Соликамске, где обрушилось перекрытие, состоится завтра

В многоквартирном доме Соликамска по ул. Володарского, 23 произошло обрушение перекрытий. Как сообщил мэр Соликамска Александр Русанов в своем телеграм-канале, жильцы пострадавшей квартиры временно разместились у родственников. «Жилой дом не относится к категории ветхого и аварийного жилья. Завтра, в понедельник, состоится комиссионное обследование кровли с привлечением специалистов МБУ «Управление по ремонту, строительству и инфраструктуре», по результатам обследования будет принято решение об объемах работ по ремонту перекрытий и кровли. Это будет зависеть от состояния перекрытий и кровли всего дома. Далее будут определены сроки выполнения работ с целью обеспечения безопасного проживания граждан», - написал господин Русанов. Он уточнил, что жильцы пострадавшего дома могут обратиться за предоставлением маневренного жилья.

Фото: телеграм-канал Александра Русанова

Напомним, обрушение произошло вчера в одной из квартир двухэтажного дома 1954 года постройки. Во время обрушения никто не пострадал, но жильцам запретили возвращаться в свои квартиры. Всего в доме 15 квартир.