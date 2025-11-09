Полиция проводит проверку по ДТП с погибшим водителем в Балашовском районе

В Балашовском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла около 11:30 сегодня, 9 ноября, в районе села Барки. Согласно предварительным сведениям, там столкнулись автомобили «Соллерс» и «Шевроле Нива». За рулем первого находился мужчина 1985 года рождения, второго — мужчина 1960 года рождения.

В результате ДТП погиб водитель «Нивы». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов