В Екатеринбурге на Уралмаше загорелась квартира в жилом доме

В Екатеринбурге возник пожар в жилом дома не Уралмаше. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Пожар произошел в доме по ул. Ломоносова. Сообщение о возгорании поступило в 11:42, на площади 40 кв. м горело имущество хозяев квартиры.

Возгорание удалось ликвидировать за 22 минуты, его тушили 8 единиц техники и 22 человека личного состава. Пострадавших нет, до приезда спасателей эвакуировались 40 человек, они вернулись в свои квартиры.

«Информация о хлопке газовоздушной смеси не подтвердилась, сотрудники газовой службы утечку газа не зафиксировали»,— уточнили МЧС.

Специалисты продолжают работать на месте возгорания. Они уточняют, почему во время пожара деформировалась оконная рама.

Анна Капустина