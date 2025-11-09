В Екатеринбурге на Уралмаше загорелась квартира в жилом доме
В Екатеринбурге возник пожар в жилом дома не Уралмаше. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе МЧС.
Фото: МЧС Свердловской области
Пожар произошел в доме по ул. Ломоносова. Сообщение о возгорании поступило в 11:42, на площади 40 кв. м горело имущество хозяев квартиры.
Возгорание удалось ликвидировать за 22 минуты, его тушили 8 единиц техники и 22 человека личного состава. Пострадавших нет, до приезда спасателей эвакуировались 40 человек, они вернулись в свои квартиры.
«Информация о хлопке газовоздушной смеси не подтвердилась, сотрудники газовой службы утечку газа не зафиксировали»,— уточнили МЧС.
Специалисты продолжают работать на месте возгорания. Они уточняют, почему во время пожара деформировалась оконная рама.