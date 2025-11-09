Следствие начало проверку после столкновения маломерных судов в Астрахани

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к процессуальной проверке по факту столкновения двух маломерных судов (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным сведениям, судна столкнулись вечером накануне, 8 ноября, в акватории протоки Царев в Астрахани. Пострадали один из судоводителей и пассажир.

Следователи изучили место происшествия. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

Павел Фролов