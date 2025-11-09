Под Волгоградом трое подростков ограбили мальчика, подозреваемых задержали

В Камышине Волгоградской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

45-летняя жительница города Камышин 3 ноября этого года обратилась в полицию и рассказала, что у одного из домов по ул. Королева неизвестные угрожали и похитили у ее 15-летнего сына мобильный телефон, пауэрбанк и ключи от квартиры. Правоохранители задержали троих подозреваемых, которыми оказались подростки в возрасте 16, 17 и 19 лет.

Согласно предварительным сведениям, молодые люди подошли к сыну заявительницы и попросили закурить. Когда тот отказал, они потребовали отдать личные вещи, угрожая применением насилия. Мальчик передал им имущество, после чего подростки скрылись. Следствие возбудило по данному факту уголовное дело.

Павел Фролов