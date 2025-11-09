Слезы в гараже

В лос-анджелесском театре Peacock состоялась 40-я церемония введения в Зал славы рок-н-ролла. На церемонии чествовали группы Soundgarden, Bad Company и The White Stripes, отца твиста Чабби Чекера, певицу Синди Лаупер, хип-хоп-легенд OutKast, а также покойного хриплоголосого громовержца Джо Кокера. За церемонией наблюдал Игорь Гаврилов.

72-летняя Синди Лаупер удостоилась на церемонии особых почестей

«Молодым артистам я хочу сказать: ввяжитесь во что-нибудь, отбросьте в сторону ваши девайсы, отправляйтесь в свой гараж и в свою спальню, отдайтесь своему делу!» — так говорил экс-лидер The White Stripes Джек Уайт в своей торжественной речи после того, как было объявлено о введении группы в Зал славы рок-н-ролла. Церемония прошла в Лос-Анджелесе, хотя сам музей находится в Кливленде. «Сойдите от чего-нибудь с ума,— настаивал Уайт,— отдайтесь со всей страстью. Мы все хотим делиться тем, что вы создадите».

В этот вечер чествовали тех, кто еще застал времена, когда музыку делали вручную, когда вокруг нее бушевали настоящие страсти.

На сцене церемонии Джека Уайта приветствовал легендарный Игги Поп: «Когда я увидел The White Stripes впервые, я подумал: "Милые детишки, они многого добьются". Так и вышло». Его младший коллега, обычно непробиваемо бесстрастный Джек Уайт, не смог сдержать слез. Игги Поп — его земляк из Детройта. Услышать из его уст слова уважения на престижнейшей ежегодной церемонии и не поддаться эмоциям было невозможно. Особенно когда «Дядюшка Игги» пропел ноты из всемирно известной песни The White Stripes «Seven Nation Army» (целиком ее исполнили в этот вечер Twenty One Pilots).

Глаза Джека Уайта были на мокром месте, и когда сборная рок-звезд во главе с Бренди Карлайл и вокалисткой The Pretty Reckless Тейлор Момсен исполняли «Black Hole Sun» группы Soundgarden. Девушки заменили на сцене покойного Криса Корнелла. За инструменты взялись его верные товарищи — гитарист Ким Тайил, барабанщик Мэтт Кэмерон (Pearl Jam), гитарист Джерри Кантрелл (Alice In Chains) и, к радости самых старых фанатов Soundgarden, бас-гитарист Хиро Ямамото, который ушел из группы в 1990 году. Группу ввел в Зал славы рок-н-ролла актер Джим Кэрри. Он говорил о Крисе Корнелле, также не сдерживая слез: «Когда ты смотрел ему в глаза, казалось, будто на тебя смотрит вечность. Его голос всегда будет озарять небеса, словно катушка Теслы». И все-таки в этой части шоу был еще более трогательный момент — когда к микрофону встала дочь Криса Корнелла Тони, чтобы спеть «Fell On Black Days».

«Великие вещи начинаются в маленьких комнатах. Мы начинали в подвале, в Атланте начала 1990-х» — эти слова Andre 3000 (Андре Бенджамина, участника OutKast) прозвучали в унисон с призывом Джека Уайта бросить гаджеты и отправиться в свои «комнаты», чтобы сотворить нечто великое.

Дональд Гловер, он же Чайлдиш Гамбино, сказал, приветствуя музыкантов на сцене: «Без вас Чайлдиш Гамбино не появился бы на свет, а Атланта не была бы сегодняшней музыкальной Меккой». Andre 3000 появился на введении в Зал славы вместе с Антваном Паттоном по прозвищу Биг Бой, его бывшим партнером по OutKast. Петь Andre 3000 не стал, а Биг Бой в шортах и шубе исполнил «Hey Ya» вместе с Жанель Монэ и «Ms. Jackson» со свежеиспеченной номинанткой Grammy Доджей Кэт.

Уоррена Зивона, потомка эмигрантов из России, ставшего автором песен с уникальным ироническим взглядом, вспомнил на церемонии его друг — телеведущий Дэвид Леттерман.

Он сказал среди прочего, что в характере Зивона было «получать удовольствие от каждого сэндвича в жизни».

Память еще одной легенды Зала славы, недавно умершего Брайана Уилсона, почтил Элтон Джон, исполнив «God Only Knows». Теперь в Зал славы наконец-то, спустя 11 лет после смерти, ввели и Джо Кокера. Чествовали также группу Bad Company, основатели которой Боз Буррелл и Мик Ральфс играют в одной группе с Джо Кокером и Брайаном Уилсоном, а вокалист Пол Роджерс не смог приехать на церемонию по состоянию здоровья. Тем не менее, чтобы исполнить песни Bad Company, в Peacock Theatre прибыли такие знаменитости, как Брайан Адамс, Джо Перри, Нэнси Уилсон и Крис Робинсон.

Особых почестей удостоилась 72-летняя Синди Лаупер.

Фактически все сегодняшние молодые поп-звезды, от Сабрины Карпентер до Чаппел Рон, реанимируют беззаботный и своенравный девичий поп, который Синди развивала в 1980-е и в 1990-е.

Для своего приветственного слова в ее честь Чаппел Рон даже сшила копию платья, в котором Лаупер снималась в клипе «True Colors». Естественно, на церемонии не обошлось без песни «Girls Just Wanna Have Fun», которая сегодня звучит чуть ли не как гимн женской независимости. Ее исполнили Синди Лаупер, Salt-N-Pepa и Аврил Лавинь.

Но по-настоящему вне конкуренции остался только один новый член Зала славы рок-н-ролла — 84-летний Чабби Чеккер. Он не говорил проникновенных речей, не пел, не танцевал.

Он вообще не посетил церемонию. И причиной было не состояние его здоровья. Просто в это же время он давал концерт в другом месте.

Так и было сказано в официальном заявлении певца: «Я хочу выступать перед живой публикой, а не просто получать награду или признание от других».