В Саудовской Аравии казнили двух граждан за подготовку к теракту

В Саудовской Аравии казнили двух граждан за вступление в иностранную террористическую группировку, которая планировала совершить нападения на мечети. Об этом сообщило агентство SPA со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел страны.

Двух мужчин казнили 9 ноября в районе Эль-Касим. В МВД Саудовской Аравии сообщили, что казненные планировали напасть на штаб-квартиры службы безопасности страны. Мужчины также изготавливали взрывчатые вещества и укрывали у себя участников террористической группировки.

Приговор к смертной казни утвердил Верховный суд страны, следует из публикации. В МВД Саудовской Аравии не уточнили, когда именно мужчины планировали совершить предполагаемый террористический акт.