Свердловская ГИБДД перекрыла участок трассы Пермь — Екатеринбург из-за снега
Госавтоинспекция полностью перекрыла участок трассы Пермь — Екатеринбург из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области
Перекрытие действует со 160 по 352 км трассы, от района Ачита до Екатеринбурга. На участке работают сотрудники ДПС, которые контролируют обстановку.
«Ограничения введены в связи с несоответствием состояния автодороги требованиям безопасности и неблагоприятными погодными явлениями. На участке фиксируется рыхлый снег и зимняя скользкость»,— уточнили в Госавтоинспекции.
Участок откроют, когда он станет безопасным. Водителей просят не ездить на личном транспорте в опасную погоду.