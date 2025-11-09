Свердловская ГИБДД перекрыла участок трассы Пермь — Екатеринбург из-за снега

Госавтоинспекция полностью перекрыла участок трассы Пермь — Екатеринбург из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перекрытие действует со 160 по 352 км трассы, от района Ачита до Екатеринбурга. На участке работают сотрудники ДПС, которые контролируют обстановку.

«Ограничения введены в связи с несоответствием состояния автодороги требованиям безопасности и неблагоприятными погодными явлениями. На участке фиксируется рыхлый снег и зимняя скользкость»,— уточнили в Госавтоинспекции.

Участок откроют, когда он станет безопасным. Водителей просят не ездить на личном транспорте в опасную погоду.

Анна Капустина