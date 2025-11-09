Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом

В субботу, 8 ноября, в 16:35 (MSK+1) в Тольятти в районе ул. Коммунальной, 18 столкнулись автомобили марок Changan и «Волга». Об этом сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Автомобилем Changan управлял 43-летний водитель. За рулем «Волги» был 51-летний водитель. В результате ДТП отечественный автомобиль отбросило на световую опору. Водитель «Волги» погиб на месте ДТП. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Руфия Кутляева