Социалистов посчитают по осени

Громкие поражения Республиканской партии на региональных выборах 5 ноября 2025 года, наиболее болезненным из которых стала победа кандидата-социалиста в Нью-Йорке, вынудили республиканцев и президента США Дональда Трампа резко активизироваться. Президент планирует вернуться к образу «простого парня» и чаще отправляться в поездки по штатам с целью сохранения большинства в Конгрессе на промежуточных выборах в 2026 году. А республиканское руководство уже занимается формированием стратегии на 2028 год, когда Трамп превратится в неформального лидера, а в президентскую гонку вступит его преемник. Демократы тоже не сидят сложа руки. И все это происходит на фоне крайне низкой популярности обеих партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Дональд Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами в Белом доме (5 ноября 2025 года)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент Дональд Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами в Белом доме (5 ноября 2025 года)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

После громкого провала на выборах в Виргинии, Нью-Джерси и особенно в Нью-Йорке, где демократ-социалист Зохран Мамдани одержал победу над поддержанным Трампом демократом-центристом Эндрю Куомо, Республиканская партия занялась тщательным и жестким анализом причин поражения.

Партийному руководству необходимо выяснить, почему месседж Демократической партии оказался победным и почему ключевые группы избирателей, которых Дональд Трамп привлек на свою сторону в 2024 году (в частности, латиноамериканцы и молодежь), теперь массово отворачиваются от республиканцев.

Главный и очевидный вывод из этого анализа сформулировала консервативная New York Post: Республиканская партия должна перестать отдавать демократам пальму первенства в вопросе открытости и заботы об обычных гражданах. Именно демонстрация этих качеств позволила демократическим кандидатам добиться победы в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Виргинии.

Дональд Трамп тем временем дал в руки своим политическим оппонентам мощный козырь.

Год назад, во время своей победной кампании, он убедительно позиционировал себя в качестве «простого парня», то работающего на раздаче в McDonald’s, то разъезжающего на мусоровозе в униформе мусорщика. Сейчас же президент строит в Белом доме бальный зал стоимостью $300 млн, хвастается ремонтом ванной комнаты Линкольна, отделанной мрамором и золотом, и устраивает Хеллоуин-вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» в своем имении Мар-а-Лаго.

На фоне серьезных проблем в стране, самого долгого шатдауна и продолжающегося падения уровня жизни американцев во многом именно это привело к тому, что избиратели голосовали не столько за кандидатов-демократов, сколько против Дональда Трампа, следует из опросов. Как свидетельствуют экзитполы CBS, в Виргинии «фактор Трампа» повлиял на решение 54% избирателей, в Нью-Джерси — 53%, в Нью-Йорке — 40%.

Голоса за республиканцев, поданные на президентских выборах в ноябре латиноамериканцами и представителями других этнических групп, куда-то испарились. Районы, где проживает много выходцев из Южной Азии и латиноамериканцев, в Виргинии и Нью-Джерси, которые в 2024 году голосовали за Трампа, опять отошли демократам.

New York Post в связи с этим рекомендует Дональду Трампу в преддверии промежуточных выборов 2026 года снова больше времени проводить с обычными людьми «в ресторанах, на полях, на фабриках и в офисах, как он это делал в ходе своей кампании», чтобы «доказать, что он на их стороне».

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на близкие к Белому дому источники, что президент планирует больше путешествовать в рамках кампании-2026, поскольку всерьез опасается повторения фиаско и потери большинства в Конгрессе.

Впрочем, для республиканцев не все так безнадежно. Хотя выборы и вселили в демократов энтузиазм относительно грядущей гонки в Конгресс, избиратели по-прежнему не доверяют ни одной из двух главных политических сил. Республиканцев поддерживает 41% (против 53%, кто им не доверяет). Но у демократов ситуация еще хуже: их поддерживает только 34% избирателей, а 58% настроены в их отношении негативно. Так что и тем и другим следует извлечь из этого правильные выводы.

Если в 2026 году «фактор Трампа» еще будет действовать, то к 2028 году его значение заметно убавится, поскольку Трамп не сможет баллотироваться третий раз. Президент будет влиять на выборы уже исключительно как неформальный лидер. И, как пишет Politico, в Республиканской партии уже обдумывают стратегию и альянсы для президентской гонки.

Дональд Трамп неоднократно называл вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио своими наиболее вероятными преемниками. Однако, по словам источников, близких к администрации, Рубио в частном порядке заявлял, что поддержит вице-президента, если тот решит баллотироваться. Более того, третий анонимный источник отметил: «Ожидается, что (кандидатом в президенты.— “Ъ”) будет Джей Ди, а Рубио — вице-президентом».

По прогнозам букмекеров у Джей Ди Вэнса самые высокие шансы выиграть президентские выборы (30%).

Однако главная интрига заключается в том, кто ему будет противостоять. Сейчас на второй строчке в списке значится губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом (21%), а на третьей — его однопартийка конгрессвумен-прогрессистка Александрия Окасио-Кортес с 9%.

Из-за победы поддержанного ею и идеологически близкого ей кандидата в Нью-Йорке и ее способности мобилизовать молодежный электорат в США все чаще поговаривают о том, что она может рассматриваться в качестве претендента на номинацию вице-президента от Демократической партии. Она является одним из самых узнаваемых и влиятельных политиков среди американцев моложе 30 лет и способна объединить прогрессивное крыло Демократической партии, дополнив Ньюсома — более мейнстримного кандидата, который может столкнуться с недостаточной поддержкой левой части электората.

Более того, как латиноамериканка пуэрто-риканского происхождения, госпожа Окасио-Кортес может значительно помочь губернатору Калифорнии привлечь испаноязычных избирателей — самую быстрорастущую демографическую группу в стране. Конгрессвумен также проявила феноменальные способности в сборе средств на партийные нужды.

Демократам может помочь и наметившаяся тенденция роста популярности социализма: по данным CATO Institute, социалистические взгляды привлекают 62% избирателей до 29 лет.

В то же время в целом по стране популярность социализма невысока (39%), а капитализм позитивно оценивают 54% американцев.

В итоге многое будет зависеть от динамики настроений в обществе в ближайшие пару лет и особенно от того, насколько успешным будет правление мэра Мамдани, поддержанного госпожой Окасио-Кортес. Провал «социалистического эксперимента» станет большим подарком для республиканцев, которые с удовольствием используют этот аргумент в своих целях, а Гэвину Ньюсому придется выбирать более центристского кандидата.

Екатерина Мур, Вашингтон