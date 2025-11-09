Платежам отодвигают сроки

За год объем просрочки по ипотеке в России увеличился вдвое. Сумма долгов достигла почти 180 млрд руб., следует из данных Центробанка за третий квартал 2025-го. Доля просрочки по жилищным кредитам за этот период составила 0,89%. На вторичном рынке показатель уже превышает 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Однако ситуацию пока сложно назвать критической, считает почетный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов: «В общем-то, цифры же сравнительно невелики. Хотя при этом надо понимать, что тенденция к росту проблемных кредитов действительно имеется, и проблема даже не в этом, а в том, что он идет как бы нелинейно. То есть в течение какого-то времени показатели сравнительно невелики, они потихонечку растут, но беда в том, что в какой-то момент они могут действительно резко начать увеличиваться, и вот тогда действительно возможны всякие сложности».

Среди регионов-лидеров по просрочке — все кавказские республики, а также Тыва, Хакасия, Краснодарский край и Тамбовская область, подсчитали аналитики «Циан». Заметный рост объема и доли проблемных ипотечных кредитов наблюдается с осени прошлого года. Ситуация может стать тревожной, если показатель выйдет за уровень в 2%, рассуждает член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев: «Я думаю, что после этого уровня ситуация должна быть под пристальным вниманием Центрального банка. С другой стороны, в США перед крахом ипотечного рынка 2008 года показатель просрочки достигал 7%. У нас еще очень далеко до этого, как, соответственно, и до 2-3%. Можно отметить еще один момент: растет просрочка по вторичке. По новостройкам ее доля все еще находится на очень низком уровне. Сейчас в Сбербанке минимальная ставка по жилищным кредитам составляет 18% годовых. Нужно внести первоначальный взнос в размере 20%. Это я говорю о покупке на вторичном рынке. Что касается первичного, то там действует огромное количество разных предложений, которые снижают эту ставку, начиная с семейной ипотеки под 6% и заканчивая другими продуктами, в том числе и ипотеки, субсидированной застройщиками».

По итогам третьего квартала 2025-го банки предоставили россиянам более 250 тыс. ипотечных кредитов. Это на четверть больше, чем во втором квартале. Выдачи на вторичном рынке выросли на 30%, в сфере индивидуального жилищного строительства — на 22%.

Андрей Загорский