Антисемиты закатили концерт

Антиизраильская акция в парижской филармонии

Фото: Jean-Michel TRANSON / AFPTV / AFP

Израильский дирижер Лагав Шани едва ли когда-нибудь управлял такой какофонией. В четверг, 6 ноября, в парижской филармонии, где выступал израильский филармонический оркестр, разыгралась сцена, больше похожая на уличный митинг, чем на концерт.

Несколько человек в зале трижды прерывали выступление, то зажигая посреди публики дымовые шашки, то выкрикивая: «Израиль — убийца!»

Филармония погрузилась в хаос: публика вставала, кто-то пытался вывести нарушителей, кто-то дрался с ними прямо в зале. «Какой-то футбольный матч, а не классическая музыка»,— делились впечатлениями зрители. В воздухе стоял запах дыма и дешевых «вонючек», которыми активисты пытались в буквальном смысле отравить атмосферу концерта.

Появление израильского оркестра в Париже уже несколько дней вызывало протесты. Пропалестинские активисты требовали отменить концерт, а левый профсоюз театральных работников CGT-Spectacle призывал филармонию «напомнить своей публике о тяжелейших обвинениях, которые выдвигаются против израильских руководителей». Однако после событий четверга профсоюз поспешил заявить, что не имеет отношения к произошедшему и не знаком с задержанными активистами. Что и понятно: для работников сцены как-то неловко солидаризироваться с теми, кто бесчинствует в зрительном зале.

Полиция задержала четверых участников акции — трех мужчин и одну женщину, у которых нашли дымовые шашки, зловонные шарики, листовки и сирены.

Среди них оказался 20-летний мужчина, внесенный в так называемый список S, то есть состоящий под наблюдением спецслужб как участник радикальных движений. Задержан также 31-летний мужчина, подозреваемый в том, что зажег красную дымовую шашку прямо во время концерта. На видео видно, что поддержки от зрителей он не получил: напротив, публика его избила, прежде чем успели вмешаться присутствовавшие в зале полицейские в гражданской одежде. Третьей задержанной оказалась 26-летняя женщина, которая также зажгла дымовую шашку; при ней нашли несколько пропалестинских листовок.

Когда нарушителей вывели, выступление оркестра возобновилось. Музыканты сыграли концерт до конца и выслушали овацию зала, благодарного не только за музыку, но и за саму возможность слушать ее в тишине. Однако впечатление от вечера было подпорчено тем, что культура вновь оказалась на линии огня в политической и идеологической войне.

Резонанс концерта звучит в выступлениях политиков.

Министр культуры Рашида Дати осудила «вторжение насилия в храм искусства», подчеркнув, что «свобода творчества — одно из фундаментальных прав Республики».

В свою очередь, Марин Ле Пен осудила в соцсети X «инциденты, спровоцированные… антисемитскими активистами крайне левых, вдохновленных призывами к насилию со стороны коммунистического профсоюза CGT». По ее словам, эти события «могли закончиться трагедией». «Подобные действия недопустимы и требуют примерного судебного наказания для их авторов»,— написала она.

Если правые и центристы единодушно потребовали «примерного наказания» за подобные действия, то слева воцарилось странное молчание, вскоре сменившееся открытой поддержкой. Евродепутат от «Непокорившейся Франции» Манон Обри заявила в эфире CNews, что она «не осуждает произошедшее в филармонии».

А Жан-Люк Меланшон, вместо того чтобы выразить солидарность с артистами и зрителями, вновь заговорил о «геноциде» в Газе: «Вы не можете запретить людям выражать протест». Несколько представителей «Непокорившейся Франции» заявили, что «жалеют прежде всего о геноциде», а не о событиях, произошедших в филармонии.

Тем самым LFI в очередной раз продемонстрировала, что для нее граница между политическим действием и насилием растворена. Хулиганство в концертном зале превращается не в нарушение закона, а в «форму выражения мнения».

Позиция Меланшона и его партии давно вызывает тревогу во французском обществе. Их «антисионизм», формально дистанцирующийся от расизма, все чаще превращается в открытую враждебность ко всему еврейскому. В глазах радикальных левых музыканты, просто потому что они из Израиля, становятся представителями «преступного режима», а симфонический оркестр — «инструментом пропаганды». Этот подмененный гуманизм, где «сострадание к палестинцам» служит прикрытием старому как мир антисемитизму, сегодня все громче звучит не только на партийных митингах, но и в залах, где прежде звучала только музыка.