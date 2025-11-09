В Москве зафиксировали шесть случаев ботулизма из-за домашних солений

В Москве зафиксировали шесть случаев заражения ботулизмом, все пострадавшие ели соленья собственного приготовления. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщили в ведомстве. Там отметили, что пациенты получают необходимую медицинскую помощь в профильном инфекционном стационаре.

Началось проведение эпидемиологического расследования. Управление Роспотребнадзора по Москве совместно со столичным депздравом определили продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, следует из публикации.

9 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что пять человек из Москвы попали в реанимацию с тяжелой интоксикацией после употребления домашних солений. По данным канала, семья в районе Коммунарки купила консервированные овощи с рук. После употребления солений состояние пяти человек ухудшилось: у них начались тошнота, рвота и дыхательная недостаточность. Не пострадал лишь трехлетний ребенок, который не ел консервированные овощи. Все пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил канал.