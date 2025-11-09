В Удмуртии осудили вымогателей, которые в форме полиции похитили ижевчанина

Членам банды из Сарапула, которые, переодевшись в форму полицейских, похитили ижевчанина и вымогали у него 15 млн руб. в криптовалюте, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского райсуда Удмуртии.

Похищение произошло 25 декабря 2023 года. В преступную группу входило трое жителей в возрасте 36, 37 и 46 лет. Переодевшись в форму сотрудников полиции и надев маски, они подбежали к 23-летнему потерпевшему около его дома, заковали в наручники и накинули на голову «неустановленный предмет», исключающий видимость, после чего посадили в автомобиль.

«Подсудимые передвигались по автодорогам Ижевска и Завьяловского района, при этом угрожали потерпевшему применением насилия, высказывали угрозы убийством, а также наносили многочисленные удары руками по голове, конечностям и телу»,— говорится в сообщении.

Обвиняемые требовали у заложника передать им 15 млн руб. в криптовалюте. Полицейские задержали фигурантов и освободили потерпевшего в ночь на 26 декабря. Было возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК).

Участники банды признали свою вину частично. Завьяловский райсуд Удмуртии вынес приговор 5 ноября 2025 года. Подсудимым назначили 8, 10 и 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.