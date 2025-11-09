С начала 2025 года Росреестр Татарстана зарегистрировал 2 557 заявлений от жителей других регионов России на регистрацию и кадастровый учет недвижимости по экстерриториальному принципу. Об этом «Татар-информ» сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году жители других регионов подали 2,5 тыс. заявлений в Росреестр Татарстана

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В 2025 году жители других регионов подали 2,5 тыс. заявлений в Росреестр Татарстана

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В этом году наибольший интерес к недвижимости в Татарстане проявили жители Москвы, подав 339 заявлений. В топ-10 также вошли Башкортостан (312 заявлений), Московская область (224), Самарская область (174), Удмуртия (172), Ульяновская область (165), Чувашия (121), Марий Эл (112), Санкт-Петербург (100) и Ленинградская область (76).

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что за последние 10 месяцев Москва вышла на первое место по количеству заявлений, хотя ранее занимала второе место. До 2025 года лидерство по этому показателю принадлежало Республике Башкортостан.

Влас Северин