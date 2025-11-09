Стрелявший в людей у стриптиз-клуба в Кемерове сам сдался полиции

В полицию Кемерова сдался мужчина, устроивший у стриптиз-клуба стрельбу, в результате которой один человек был убит и один ранен. «Стрелявший гражданин, 31-летний житель областного центра, самостоятельно обратился в отдел полиции "Рудничный"»,— сообщил Telegram-канал регионального главка МВД.

В кузбасском управлении Следственного комитета России (СКР) рассказали, что стрелку предъявили обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ), решается вопрос о его заключении под стражу. В жилище задержанного и автомобиле, на котором он скрылся с места преступления, следователи обнаружили оружие и боеприпасы. «Изъяты и осмотрены записи с камер наблюдения, допрошено более 15 свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинская и баллистическая»,— добавила официальный представитель управления СКР Кристина Иванова.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2025 года у одного из увеселительных заведений на Советском проспекте произошел конфликт между двумя группами людей. Обвиняемый достал ствол и выстрелил в оппонентов. Ранения получили два человека, после чего их госпитализировали, однако одного спасти не удалось. Стрелок запрыгнул в Mercedes-Benz и скрылся.

Илья Николаев