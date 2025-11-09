Прокуратура контролирует проверку по факту избиения в Саратове местного жителя

Прокуратура Фрунзенского района Саратова поставила на контроль проверку по факту избиения толпой местного жителя в центре города. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Напомним, вечером накануне, 8 ноября, произошел конфликт между молодыми людьми на пересечении улиц Горького и Дзержинского. Словесная перепалка посреди проезжей части переросла в драку. В результате произошедшего одного из участков конфликта увезли в лечебное учреждение.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента и его участники. Надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки.

Дополнение к новости

Следствие возбудило по данному факту уголовное дело о совершении хулиганских действий (ст. 213 УК РФ). Расследование находится на личном контроле руководителя СУ СКР по Саратовской области Дмитрия Костина.

Павел Фролов