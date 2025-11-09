ТАСС: криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в ДТП в Москве

Криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в результате ДТП на Международном шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Алексей Долгих погиб после того, как автомобиль Lamborghini врезался в столб на Международном шоссе и загорелся, сообщил собеседник агентства.

По данным прокуратуры САО Москвы, ДТП на Международном шоссе произошло ночью 9 октября. В ведомстве сообщили, что автомобиль Lamborghini наехал на препятствие, после чего перевернулся и загорелся. В результате ДТП погибли двое мужчин, еще двое госпитализированы.