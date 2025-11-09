Атмосферный фронт принес в Петербург 9 ноября дожди и похолодание

Петербург окажется на пути холодного атмосферного фронта 9 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, небо над городом закроет плотными облаками, пройдут небольшие дожди.

Воздух прогреется до 7-9 градусов, ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В понедельник станет еще прохладнее, столбики термометров днем покажут до 5 градусов тепла.

Андрей Маркелов