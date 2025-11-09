В Свердловской области потратили 350 млн руб. на рентгеновское оборудование

В Свердловской области с начала 2025 года на рентгеновское оборудование потратили 350 млн руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Развитие лучевой диагностики — одно из приоритетных направлений работы системы здравоохранения Свердловской области. Для региональных медучреждений мы закупили 12 новых рентгенаппаратов»,— рассказал глава Свердловской область Денис Паслер.

Аппараты появились в детской городской больнице № 8 в Екатеринбурге, противотуберкулезном диспансере № 3, Верхнепышминской ЦГКБ, детской больнице Нижнего Тагила, Арамильской горбольнице, Полевской ЦРБ, Горноуральской поликлинике, а также в Бисертской и Сухоложской больницах.

Все установки оборудовали столами для пациентов и стойкой для проведения иследований. В правительстве региона подчеркнули, что одним из приоритетов развития области медицины является именно расширение возможностей лучевой диагностики.

Анна Капустина