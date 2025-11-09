В Миассе СК проводит проверку после избиения шестиклассника сверстником

Следственные органы Челябинской области организовали проверку по факту жестокого избиения шестиклассника в Миассе на территории одного из образовательных учреждений. Следователи ищут признаки халатности (ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Об инциденте сотрудники СК узнали в результате мониторинга социальных сетей. Накануне там появилось видео, где 13-летний школьник «применяет насилие в отношении сверстника», в том числе бьет руками и ногами по голове и телу ребенка. Происходящее снимали на видео другие школьники.

В telegram-канале «Инцидент Миасс» сообщается, что инцидент произошел после уроков возле гимназии №19. Избитый школьник находится в больнице.

Следственный отдел по Миассу устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также причин и условия, способствовавшие случившемуся. По результатам принято процессуальное решение.