Государственное унитарное предприятие «Фармация» Минздрава Чувашии объявило закупку лекарственного препарата «Дапаглифлозин» на сумму 71,5 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
В Чувашии закупят препараты от диабета на 71,5 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего планируется закупить 900 тыс. таблеток «Дапаглифлозина».
Партии препарата, который применяется для лечения сахарного диабета 2-го типа, планируется поставить в медучреждения республики. Поставки будут осуществляться отдельными партиями по заявкам заказчика. Контракт будет действовать до 28 декабря 2027 года.