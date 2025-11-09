Государственное унитарное предприятие «Фармация» Минздрава Чувашии объявило закупку лекарственного препарата «Дапаглифлозин» на сумму 71,5 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В Чувашии закупят препараты от диабета на 71,5 млн рублей

Всего планируется закупить 900 тыс. таблеток «Дапаглифлозина».

Партии препарата, который применяется для лечения сахарного диабета 2-го типа, планируется поставить в медучреждения республики. Поставки будут осуществляться отдельными партиями по заявкам заказчика. Контракт будет действовать до 28 декабря 2027 года.

Влас Северин