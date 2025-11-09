Nyasa Times: депутаты Малави потребуют отчета о выезде девушек в Россию

Депутаты Малави потребуют от правительства страны отчета о том, как малавийские девушки оказались на производстве БПЛА в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в России. Об этом сообщило издание Nyasa Times со ссылкой на источники в парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекламная листовка с предложением работы в проекте Alabuga Start

Фото: Alabuga Start Рекламная листовка с предложением работы в проекте Alabuga Start

Фото: Alabuga Start

Речь в публикации идет о международной программе Alabuga Start. Она предлагает трудоустройство и профессиональное обучение для молодых девушек 16-22 лет из стран Африки, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. Программа предполагает возможность переезда в Россию, обучение и возможность начать карьеру на предприятиях ОЭЗ «Алабуга».

«Мы не можем молчать об этом, потому что речь идет о жизнях граждан. Тех, кто помогал им с переездом ради академических стипендий или возможностей трудоустройства, необходимо найти»,— заявил неназванный депутат. В Малави эта информация вызвала «тревогу» среди населения и правительственных органов, сообщило издание.

В конце августа агентство Bloomberg писало, что Министерство по делам женщин ЮАР начало распространять материалы с предостережениями от принятия предложений работы в России, которые рекламируются в соцсетях. Агентство писало, что в рамках программы Alabuga Start молодые женщины в итоге работали на заводе по производству беспилотников.

25 августа в ответ на статью Bloomberg посольство РФ в ЮАР написало в X, что «приняло к сведению» растущую обеспокоенность вокруг программы Alabuga Start. При этом в посольстве подчеркнули, что не обладают какой-либо иной информацией о программе, помимо опубликованной в СМИ.